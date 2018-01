"Une solution définitive" : un élu allemand reprend un vocabulaire proche de celui des nazis pour parler des migrants

Plus tard, face aux critiques et protestations qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux, il a assuré sur Twitter ne "pas avoir eu la moindre intention" d'employer à dessein un tel vocabulaire connoté. Ce serait "un non-sens absolu" de lui prêter une telle intention, selon lui. La CSU, parti frère de la formation conservatrice de la chancelière Angela Merkel, a mis le cap à droite sur la question migratoire, pour tenter de reprendre des voix abandonnées à l'extrême-droite depuis l'arrivée en 2015 et 2016 de plus d'un million de réfugiés.