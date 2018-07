Une touriste condamnée à 8 ans de prison après avoir critiqué l'Egypte sur Facebook

"Avec tout le respect dû à l'institution judiciaire, c'est un verdict sévère. Il rentre dans le cadre de la loi, mais le tribunal a appliqué la peine maximale", a commentél'avocat de Mona el-Mazboh, Emad Kamal, qui a précisé que sa cliente souffrait de dépression et qu'elle avait subi en 2006 une opération qui rendrait plus difficile le contrôle de ses émotions. Une cour d'appel va examiner son cas le 29 juillet, a indiqué l'avocat.





Dans son rapport 2017-2018, Amnesty international indique que "la crise des droits humains s’est poursuivie sans relâche en Égypte. Les autorités ont soumis des centaines de personnes à la torture, à d’autres mauvais traitements et à des disparitions forcées, et de nombreuses exécutions extrajudiciaires ont été commises en toute impunité. La répression exercée contre la société civile s’est intensifiée, et des membres du personnel d’ONG ont cette année encore été soumis à des interrogatoires, à une interdiction de quitter le pays et à un gel de leurs avoirs. Les journalistes et les personnes qui critiquaient le gouvernement, manifestaient pacifiquement ou défendaient les droits humains étaient couramment arrêtés et détenus arbitrairement avant d’être jugés lors de procès d’une iniquité flagrante."