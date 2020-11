Une vidéo manipulée tente de discréditer Joe Biden après l'un de ses derniers meetings

C'est dans ce contexte qu'une vidéo a circulé à grande échelle ces derniers jours aux Etats-Unis, consultée plus d'un million de fois et obligeant Twitter à émettre un avertissement aux internautes qui pouvaient la visionner. La séquence d'une vingtaine de secondes montre Joe Biden arriver à la tribune d'un meeting le 30 octobre et lancer à son auditoire : "Bonjour, le Minnesota !". Problème : on observe sur son pupitre et derrière lui des inscriptions indiquant qu'il se trouve non pas dans cet Etat du Nord du pays, mais en Floride, dans la ville de Tampa. Cette séquence a été relayée par de nombreux internautes pro-Trump, agrémentée de moqueries sur la supposée démence du démocrate. Des messages trompeurs puisque la vidéo a été manipulée.