Une ville suédoise fait payer un "permis de mendier" aux SDF

Le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven a jugé l'initiative "intéressante" tout en rejetant la proposition des conservateurs et de l'extrême droite d'interdire la mendicité au niveau national. Le texte doit encore obtenir l'aval du comté et il pourrait être jugé inconstitutionnel. A Eskilstuna, ville de 69 000 habitants à quelque 100 kilomètres à l'ouest de Stockholm, comme dans de nombreuses communes du pays, des Roms de Roumanie et de Bulgarie pratiquent la mendicité depuis plusieurs années.