La Pologne ne reconnaît plus la suprématie du droit européen, faisant planer le risque d'un "Polexit"

Cette décision historique remet en cause un des principes fondateurs de l'UE, à savoir la primauté du droit européen sur le droit de chaque pays membre. La Commission européenne s'est dit "préoccupée" et a assuré que l'Union européenne "utilisera tous les outils" à sa disposition pour protéger la suprématie du droit communautaire.

Le conflit était déjà ouvert entre Bruxelles et Varsovie, cette décision pourrait avoir des conséquences sans précédent. La plus haute juridiction polonaise a déclaré, jeudi 7 octobre, que certains articles du traité de l'Union européenne étaient "incompatibles" avec la Constitution polonaise.

Ce bras de fer juridique entre Bruxelles et Varsovie n'est pas nouveau. Depuis la prise du pouvoir par le PiS, le parti Droit et justice, en 2015, les relations entre le pays et l'instance continentale sont particulièrement tendues, notamment à cause des réformes judiciaires controversées introduites par ce parti conservateur nationaliste.

Le différend avec Bruxelles a porté en particulier sur un nouveau système disciplinaire pour les juges qui, selon l'UE, menace gravement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne.

Le mois dernier, le commissaire européen chargé de l'Économie, Paolo Gentiloni, a prévenu que l'affaire judiciaire polonaise pourrait avoir des "conséquences" sur le versement des fonds de relance à la Pologne. L'Union européenne n'a pas encore approuvé les 23 milliards d'euros de subventions et les 34 milliards d'euros de prêts bon marché prévus pour ce pays.