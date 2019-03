Comment réinventer l’Europe concrètement ? Les citoyens de l'UE livrent leurs pistes

Contre toute attente, les thématiques les plus plébiscitées portent surtout sur l’écologie, la transparence et l'exemplarité en politique, la fiscalité et le droit des travailleurs. En tête de liste, un projet surprenant : créer un programme de recyclage européen. Grande leçon de cette consultation : la question de la crise des migrants mobilise peu. La majorité des citoyens de l'UE, Italie et Pologne mise à part, sont donc loin des discours politiques des candidats, qui placent souvent ce sujet au cœur de la campagne pour les Européennes.