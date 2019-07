Élue de justesse, Ursula von der Leyen devient la première femme à la tête de la Commission européenne

Mais voilà, s'exprimant avec aisance en français, allemand et anglais, cette mère de six enfants, polyglotte et médecin de formation, a réalisé un dernier effort pour convaincre les eurodéputés. A 60 ans, elle a ouvert son allocution en partageant sa "grande fierté" d’être candidate pour être cheffe de la Commission, qui n’a connu que des hommes. Une carte féministe qu’elle a joué à nouveau en promettant que les commissaires devraient respecter la parité.





Pendant près de quatre heures, cette europhile a également voulu rattraper un autre grand absent de sa première audition : elle a souligné son engagement en faveur du climat en promettant un "green deal" dès les 100 premiers jours de son mandat et son projet de faire de l'Europe "le premier continent neutre" en carbone en 2050. Mais elle a aussi tenu à répondre aux désirs des socialistes qui voulaient qu'elle poursuive une politique sans concession vis-à-vis des pays qui violent l'Etat de droit, comme la Hongrie et la Pologne, où des procédures sont en cours pour violation de l'indépendance de la justice. Lors de son discours, elle a donc annoncé sa volonté que les fonds européens soient liés au respect de l’Etat de droit afin de couper le robinet des aides en cas de dérive autoritaire.