Qui est Roberta Metsola, la Maltaise anti-IVG, élue à la tête du Parlement européen ?

À 43 ans, la Maltaise devient, le jour même de son anniversaire, la plus jeune présidente du Parlement européen, et ça malgré ses positions anti-IVG de l'élue, issue du groupe PPE, les conservateurs du Parti populaire européen.

En 2004, alors âgée de 25 ans, elle se présente pour la première fois aux élections européennes, mais n'est pas élue. Jusqu'en 2012, elle travaille au sein de la représentation permanente de Malte auprès de l'Union. Avocate de profession, et spécialiste de la politique et la loi européennes, elle est élue eurodéputée en 2013. Elle devient alors l'une des premières élues maltaises siégeant à Strasbourg et est largement réélue l'année suivante. D'après le think tank Bruegel, elle a notamment travaillé sur des questions de justice et de libertés civiles, mais aussi de lutte contre le terrorisme.