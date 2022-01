Qui est Roberta Metsola, députée maltaise anti-IVG, favorite pour prendre la tête du Parlement européen ? Roberta Metsola, au Parlement européen, à Strasbourg, le 17 janvier 2022. − PATRICK HERTZOG / AFP

SUCCESSION - L'Italien David Sassoli, qui occupait le poste, est mort le 11 janvier, alors que son mandat devait prendre fin cette semaine. La tête du Parlement européen pourrait revenir à cette eurodéputée maltaise, connue pour ses positions anti-IVG. Malgré ses positions contestées, les sociaux-démocrates et les libéraux ont appelé à voter pour elle.

"Ayez foi dans les citoyens, ayez foi dans l'Europe". Derrière un slogan fédérateur, une candidature qui fait polémique. Première femme à occuper le poste de vice-présidente du Parlement européen depuis octobre 2020, l'eurodéputée maltaise Roberta Metsola brigue le poste de présidente de l'institution basée à Strasbourg. Depuis le décès de l'Italien David Sassoli, à l'âge de 65 ans, le 11 janvier, elle en occupe déjà la présidence par intérim et fait figure de favorite pour lui succéder. Face à elle, trois autres prétendants : la Suédoise Alice Bah Kuhnke, ancienne ministre, chez les Verts, l'Espagnole Sira Rego pour la gauche radicale et l'eurodéputé polonais Kosma Zlotowski pour les conservateurs eurosceptiques. L'élection est prévue ce mardi. À 43 ans - elle est née le 18 janvier -, la Maltaise pourrait devenir la plus jeune présidente du Parlement européen. Mais les positions anti-IVG de l'élue, issue du groupe PPE, les conservateurs du Parti populaire européen, divisent.

Élue en 213 au Parlement européen

Roberta Metsola est née le 18 janvier 1979 à Malte. Diplômée de l'université de Malte et du collège d'Europe, à Bruges, en Belgique. Sur son site internet, elle affirme que son intérêt pour la politique date du référendum sur l'entrée de Malte dans l'Union européenne, en 2003. "Mon parcours sort de l'ordinaire. Je viens d'une famille où personne n'était engagé en politique", assure cette mère de quatre enfants, mariée à un Finlandais, dans un clip publié par le PPE.

En 2004, alors âgée de 25 ans, elle se présente pour la première fois aux élections européennes, mais n'est pas élue. Jusqu'en 2012, elle travaille au sein de la représentation permanente de Malte auprès de l'Union. Avocate de profession, et spécialiste de la politique et la loi européennes, elle est élue eurodéputée en 2013. Elle devient alors l'une des premières élues maltaises siégeant à Strasbourg et est largement réélue l'année suivante. D'après le think tank Bruegel, elle a notamment travaillé sur des questions de justice et de libertés civiles, mais aussi de lutte contre le terrorisme.

Une élue "consensuelle, sauf avec le sujet qui fait qu'on parle d'elle"

Membre du groupe conservateur PPE, elle défend toutefois des positions plutôt progressistes, notamment sur les droits LBGTQ+. "En tant que femme, je sais à quel point il est important d'avoir des alliées dans ses luttes. (…) L'Europe est une zone de liberté", a-t-elle notamment déclaré en décembre, d'après Elle. Sur la question migratoire, elle assume également des positions progressistes, tranchant avec son groupe. "Elle a des frontières relativement claires avec l’extrême droite, ce qui n’est pas toujours le cas dans sa famille politique", décrypte l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, dans les colonnes du Monde. Mais ses positions anti-IVG - Malte est l'un des derniers pays de l'UE à interdire complètement l'avortement - mettent mal à l'aise et divisent. Roberta Metsola "est consensuelle, sauf avec le sujet qui fait qu'on parle d'elle", résume un porte-parole du groupe Renew auprès d'Elle. En septembre 2021, elle s'est ainsi abstenue sur une résolution demandant la criminalisation des violences faites aux femmes, rappelle Le Monde.

Et même si le Parlement européen n'a aucune compétence en matière de droit à l'avortement, le symbole reste fort. Car, si elle est élue, la Maltaise deviendra la troisième femme à avoir dirigé le Parlement européen, après les Françaises Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002). "Une antiavortement à sa tête, c’est un symbole terrible quarante-deux ans après Simone Veil et alors que des milliers de Polonaises défilent dans les rues depuis plus d’un an pour défendre le droit à disposer de leur corps", regrette Manon Aubry, citée par Le Monde. Consciente des réserves qu'elle a suscitées sur cette question, Roberta Metsola a d'ores et déjà assuré qu'en cas d'élection, son "devoir sera de représenter la position du Parlement", y compris sur les droits sexuels et reproductifs.

Accord entre les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux

Malgré ces réserves, les sociaux-démocrates de S&D et les libéraux de Renew, dont les élus macronistes constituent la délégation majoritaire, ont appelé à voter pour la Maltaise. Avec le PPE, les deux groupes s'étaient en effet entendus en 2019 pour se ranger derrière la candidature du socialiste David Sassoli, et pour qu'un candidat du PPE prenne le relais pour la deuxième moitié de la législature. Au vu de ses récents succès électoraux, notamment en Allemagne, le groupe S&D avait brièvement remis en cause son soutien, la présidente du groupe, Iratxe García, expliquant vouloir défendre un candidat "en accord avec (ses) priorités et (ses) valeurs". Un nouvel accord a finalement été trouvé ce lundi entre les trois groupes, autour d'une déclaration politique mentionnant plusieurs priorités, dont la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des sexes, la réforme de la fiscalité européenne ou encore la mise en place d'une directive sur le salaire minimum. L'accord attribue également cinq postes de vice-présidents du parlement au groupe S&D, ainsi que certaines présidences de commission. Le PPE devrait avoir trois postes de vice-présidents, tout comme Renew. Sauf coup de théâtre, Roberta Metsola devrait donc accéder à la présidence du principal organe parlementaire de l'Union européenne.

F.R

