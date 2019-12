USA : cinq blessés après une attaque "terroriste" à l'arme blanche dans la résidence d'un rabbin

Donald Trump a appelé ce dimanche à "éradiquer" le "fléau de l'antisémitisme", au lendemain de cet "acte terroriste". "L'attaque antisémite à Monsey, New York, lors de la septième nuit de Hanouka, est horrible. Nous devons tous nous réunir pour combattre, défier et éradiquer le fléau néfaste de l'antisémitisme", a tweeté le président américain.

Plusieurs attaques à caractère antisémite ont eu lieu ces dernières années aux États-Unis. Le 10 décembre, une fusillade dans une épicerie casher de Jersey City dans la banlieue de New York avait fait quatre morts, et les deux attaquants avaient été abattus. La police avait qualifié cette attaque d'"acte de terrorisme intérieur alimenté par l'antisémitisme et par des vues anti-forces de l'ordre". Le NYPD a été massivement déployé autour notamment des lieux de culte juifs, a indiqué le maire de New York Bill de Blasio.