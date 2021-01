Etats-Unis : Airbnb annule les réservations à Washington avant une investiture à hauts risques

Airbnb l'a annoncé par un communiqué, et son PDG Brian Chesky l'a confirmé dans la foulée : le géant de la location de logements privés annule purement et simplement toutes les réservations à Washington durant la semaine de l'investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis. La mesure concerne l'ensemble de la métropole de la capitale fédérale américaine, dont l'agglomération déborde sur les États voisins de Virginie et du Maryland. La compagnie garantit que les sommes avancées seront remboursées, et que les hôtes seront intégralement dédommagés.