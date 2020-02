Primaires démocrates de l'Iowa : Buttigieg et Sanders au coude-à-coude, aucun vainqueur déclaré

L'Iowa, et par ricochet les États-Unis, n'y voit pas plus clair. Les candidats Pete Buttigieg et Bernie Sanders sont arrivés quasi à égalité dans le premier vote des primaires présidentielles démocrates qui s'est tenu lundi dans l'État du Midwest, selon des résultats portant sur 100% des bureaux de vote, publiés jeudi 6 février au soir. Le parti démocrate n'a cependant déclaré aucun vainqueur, en raison d'un bug informatique de l'application mobile qui avait empêché la publication des résultats dès lundi.

Une absence de clarté dont profitent Buttigieg et Sanders pour revendiquer la victoire. L'ancien maire de South Bend salue ainsi depuis lundi soir une "victoire stupéfiante"... en nombre de délégués. Selon les résultats complets (mais contestés), ce modéré a engrangé un avantage insignifiant (26,2 contre 26,1%) en nombre de délégués locaux (plus de 2000), dont le complexe système d'allocation favorise les candidats qui, comme lui, font un bon score dans les zones rurales.

"En termes de vote populaire, nous avons remporté une victoire décisive", a réagi jeudi Bernie Sanders en campagne à Manchester, dans le New Hampshire. Son argument est qu'il a remporté 6000 voix de plus que Pete Buttigieg au premier tour. Au second tour, il avait environ 2500 voix d'avance, soit 26,5% des voix sur un total de plus de 170.000, contre 25% pour Buttigieg, selon des résultats portant sur 97% des bureaux de vote. "Celui qui a le plus de voix gagne, c'est nous", a-t-il insisté.