Un milliardaire claque la porte des Mormons et donne 600.000 dollars à une association LGBTQI+

La rupture est brutale. Dans une lettre écrite à l'église mormone pour en annoncer son départ, le milliardaire américain Jeff Green explique : "Alors que la plupart des membres sont des gens bien qui essaient de faire le bien, je crois que l’Église fait activement et actuellement du mal dans le monde."

Selon ce courrier rapporté lundi par The Salt Lake Tribune, elle "a entravé les progrès mondiaux en matière de droits des femmes, de droits civils et d’égalité raciale, et de droits LGBTQI+".

Un ami et plusieurs membres de la famille de cet homme de 44 ans, qui dirige une entreprise de technologie publicitaire et est considéré comme l’une des personnes les plus riches de l’Utah, ont également quitté l'église mormone. Jeff Green a demandé à ce qu'elle efface toutes ses données et n'ait plus aucune preuve de son passage en son sein, exception faite de sa lettre de démission.

Outre son manque d'ouverture sur les droits humains, l'ex-mormon dans son courrier critique le mode de financement de l'église, qui détiendrait 48 milliards de dollars d’actions financées par les contributions de ses membres. "Cet argent provient de personnes, souvent pauvres, qui croient de tout cœur que vous représentez la volonté de Jésus. Ils donnent, espérant les bénédictions du ciel", écrit-il.