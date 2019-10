Enfants enfermés, sol jonché d'excréments... une nouvelle "maison de l'horreur" découverte aux Etats-Unis

ÉTATS-UNIS - Sept enfants âgés de 1 à 10 ans ont été placés par les services sociaux de l’Etat de Caroline du Sud après que les autorités ont découvert qu’ils vivaient enfermés dans une maison insalubreprès de Charleston, rapporte CNN.

Une nouvelle "maison de l'horreur" a été découverte aux Etats-Unis, rapporte CNN ce vendredi. Les autorités locales ont découvert en Caroline du Sud que sept enfants vivaient enfermés dans leurs chambres, extrêmement sales. Elles ont fait cette découverte mercredi, alertées par un agent immobilier qui s’était inquiété après une visite dans la maison.

Malgré un passage annoncé, ce dernier avait trouvé porte close une fois arrivé sur place. Mais l’entrée n’étant pas verrouillée, il était entré à l’intérieur de la maison. Il y avait trouvé des portes de chambres "fermées et verrouillées de l’extérieur". Et en essayant d’ouvrir une porte, il avait entendu un enfant dire : "Laissez-moi sortir, j’ai faim". Lorsqu’il était redescendu au rez-de-chaussée, il avait trouvé une femme et lui avait demandé de libérer l’enfant, ce qu'elle avait refusé.