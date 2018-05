"Va te faire f*****" : les victimes des attentats du 13-Novembre répondent à Donald Trump

SCANDALISÉS - Au lendemain des propos de Donald Trump, qui a mimé et utilisé les attentats du Bataclan en 2015 pour apporter son soutien au puissant lobby pro-arme de la National Rifle Association (NRA), les victimes, leurs proches et le monde politique français demandent des excuses au président américain. Le ministère des Affaires Etrangères a condamné les propos et demande "le respect de la mémoire des victimes".