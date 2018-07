Croisière sur le Nil : les touristes retombent sous le charme de l'Égypte

C'est l'un des plus beaux pays du monde et nos concitoyens l'adorent. Désertée depuis plusieurs années, l'Égypte attire de nouveau les touristes tricolores. On est encore loin de la fréquentation d'avant, mais la reprise est nette. C'est visible sur les bateaux de croisière qui remontent le Nil. Embarquez avec nous sur le fleuve dans la vidéo ci-dessus !