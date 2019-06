Vacances : la Tunisie attend plus de sept millions de touristes

Malgré les récents attentats en Tunisie, les touristes sont encore nombreux à choisir cette destination pour les vacances. A Sidi Bou Saïd, à Tunis, les marchands sont arrivés tôt cette matinée du 28 juin 2019 pour accueillir les vacanciers. Parmi ces derniers, on retrouve des Russes, des Américains, mais également beaucoup de Français. Ceux-ci ont d'ailleurs expliqué que les attentats qui ont frappé récemment la Tunisie ne les inquiétaient pas.



