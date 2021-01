Vaccin contre le Covid-19: l'Allemagne achète-t-elle ses propres doses ?

Après les régions qui veulent acheter leurs propres vaccins, au tour des États-membres ? Selon plusieurs sources, l'Allemagne voudrait faire cavalier seul dans la grande course aux doses de vaccin contre le coronavirus. Entre autres exemples, Valérie Pécresse a ainsi affirmé ce jeudi 7 janvier sur Franceinfo que Berlin achetait "des vaccins en plus" de ceux commandés par l'Union européenne. Un argument utilisé par la présidente de la région Ile-de-France pour demander à ce qu'elle puisse en faire de même dans son fief. Mais qu'en est-il réellement ?

Alors pourquoi notre voisin ne va-t-il pas chercher ses propres doses ? Tout simplement car il s'est politiquement engagé à ne pas le faire. C'est la particularité des pays membres de l'Union européenne (UE). Afin de peser dans les négociations, et dans un souci d'égalité entre pays alliés, les 27 États ont en effet accepté de laisser la Commission se charger des contrats avec les laboratoires. L'institution négocie et il appartient ensuite aux gouvernements, qui sont chargés de la logistique, de leur passer commande. Pour rappel, les quantités disponibles pour chaque pays sont attribuées au prorata de leur population.

Il faut savoir qu'en Allemagne, comme en France, la stratégie vaccinale du gouvernement est sous le feu des critiques, certains élus de l'opposition déplorant la lenteur de ce début de campagne. Car au-delà des problèmes logistiques, la population s'étonne de voir qu'elle ne dispose pas de doses en nombre. D'autant plus lorsque le produit inoculé à travers le monde entier a été développé par une entreprise locale. Un comble pour les Allemands, comme le résume le quotidien Die Welt traduit par France 24 , que le "fruit de la recherche allemande soit largement disponible aux États-Unis mais demeure une denrée rare en Allemagne". Même au sein de l'exécutif, on reconnaît l'erreur. "L'UE a commandé par excès de prudence une quantité trop faible à BioNTech", a ainsi déploré l'une des membres de l'institut qui conseille Angela Merkel dans la gestion de la crise sanitaire.

Cette règle est connue de tous. Et écrite noir sur blanc sur le site de la Commission européenne : "Les États-membres se sont engagés, dans le cadre de la stratégie de l'UE concernant les vaccins, à ne pas mener de négociations parallèles." Reste qu'il existe une exception. Cette obligation ne s'applique qu'aux "fabricants de vaccins avec lesquels des discussions sont en cours au niveau de l'UE." Or, l'instance a signé des contrats avec six fabricants de vaccins au total : Pfizer-BioNTech, mais aussi le suédo-britannique AstraZeneca, l'américain Johnson&Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l'allemand CureVac et l'américain Moderna. Elle est encore en pourparlers avec l'américain Novavax. Théoriquement, il lui serait donc possible de négocier avec d'autres producteurs, comme la Russie, pour son vaccin Sputnik V. Ce produit n'a cependant jamais été homologué par l'UE.

C'est pourquoi la Chancelière a assuré à de multiples reprises qu'elle allait honorer cet engagement. Si son porte-parole a reconnu ce lundi que les questions autour de la stratégie vaccinale étaient "tout à fait compréhensibles", Steffen Seibert a également défendu la décision de Berlin de commander le vaccin par l'intermédiaire de la Commission européenne et de travailler avec les autres membres du bloc. Idem pour le ministre de la Santé, Jens Spahn, qui a assuré qu'il ne faisait pas "les choses dans le dos des autres", soulignant l'importance de la "solidarité européenne".