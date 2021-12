Non, la Commission européenne ne s'est pas exprimée en faveur de la suppression du code de Nuremberg

Tout part d'une simple petite phrase. Lors d'une conférence de presse qui se tenait mercredi, la présidente de la Commission européenne a tenu à donner son avis sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19, mise en place en Autriche . Elle décrit alors cette mesure comme "compréhensible et appropriée". Et ajoute qu'elle estime venu le temps de "réfléchir à la vaccination obligatoire" afin de pousser le tiers d'Européens non-vaccinés à le faire.

Une prise de parole qui a fait réagir, notamment outre-Manche. Si bien que certaines chaînes se sont emparées du sujet, à l'instar de talkRADIO TV, antenne connue pour s'être opposée au port du masque et aux restrictions sanitaires. Interrogé le 3 décembre au matin, le député conservateur David Davis commente alors cette actualité. Et explique que, selon lui, cette prise de parole d'Ursula von der Leyen s'oppose au code de Nuremberg.

Pour rappel, ce texte auquel fait référence l'élu britannique correspond à une liste de critères définis durant le procès des médecins de Nuremberg, à l'issue de la Seconde guerre mondiale. Ce texte précise un certain nombre de conditions indispensables avant de rendre acceptables les expérimentations scientifiques sur un être humain, afin de ne pas répéter les erreurs commises sous l'Allemagne nazie. Ceci dit, et comme nous vous l'expliquions déjà ici, la vaccination actuelle contre le Covid-19 - qu'elle soit obligatoire ou non - n'est pas concernée par ce texte. Pour la simple et bonne raison que les vaccins ont eu une autorisation des agences sanitaires, européennes et nationales.