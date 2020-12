Vaccination contre le Covid-19 : où en est la France par rapport aux autres pays ?

DÉCRYPTAGE - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté dimanche dans l'Hexagone. Ailleurs dans le monde, près de cinq millions de doses ont déjà été injectées dans dix pays. Tour d'horizon des pays qui ont pris de l'avance dans la vaccination et ceux qui prennent leur temps comme la France.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La transposition de la célèbre fable du Le Lièvre et la Tortue de Jean de La Fontaine à l’ère du Covid-19 donnera-t-elle raison au ministre de la Santé ? Certains en doutent et appellent l'exécutif à accélérer la cadence. Face aux critiques devant la lenteur de la campagne de vaccination qui a débuté dimanche en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit assumer le rythme des injections et l’écart avec d’autres pays lors d’une conférence de presse ce mardi 29 décembre. "On n'est pas parti pour un 100 mètres mais pour un marathon", a-t-il martelé, alors qu'un rebond épidémique dans l'Est de la France suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. "Il n'y aura pas de changement de braquet ni de stratégie territorialisée", assurait-on encore mercredi à LCI au sein du ministère de la Santé, défendant la priorité accordée aux résidents des Ehpad et aux soignants les plus âgés.

En quarante-huit heures, seulement 138 personnes ont reçu pour le moment la première injection du vaccin de Pfizer-bioNTech dans l’Hexagone, sur un total de 66,7 millions d'habitants, d'après les données du site CovidTracker. Un chiffre qui peut sembler dérisoire mais que le ministre de la Santé justifie par un choix de stratégie en raison d'"un très fort scepticisme dans la population française", a-t-il souligné. "Nous avons le même nombre de doses (de vaccin) que nos voisins allemands, nous avons les mêmes objectifs et nous aurons les mêmes résultats", a assuré Olivier Véran, ajoutant plus tard qu'"à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé ce décalage". Le gouvernement français s’est fixé l'objectif d’atteindre les 15 millions de Français vaccinés d'ici à l'été 2021, ce qui correspond aux soignants et personnes les plus à risque. La question de l'immunité collective (60% de la population selon l'Organisation mondiale de la Santé), quant à elle, ne pourra être envisagée que dans quelques mois. La plupart des vaccins sur le marché exigeant deux injections pour finaliser la vaccination, il faudra environ 120 doses pour 100 habitants, afin d’atteindre l’objectif. Pour l'heure, 60.000 doses du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech ont déjà été livrées dans l'Hexagone, 500.000 autres doivent l'être à partir d'aujourd'hui et autant la semaine prochaine, pour un total de plus d'un million de doses d'ici la fin de l'année.

Le nombre de doses du vaccin contre le Covid-19 administrées au sein de chaque pays à la date du 29 décembre. − OUR WORLD IN DATA

Israël affiche le taux de vaccination le plus haut

Ailleurs dans le monde, les chiffres ont de quoi donner le tournis, avec plus de 4,87 millions de doses qui ont déjà été administrées à la date du 29 décembre, selon les derniers chiffres issus de la base de données Our World in data, qui répertorie le nombre d'injections dans chaque pays à partir de sources officielles. Outre-Atlantique, où la campagne a été lancée le 14 décembre, plus de deux millions d’Américains se sont déjà vus injecter la première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech. L’objectif à terme est d’immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre. La Chine occupe la deuxième marche du podium avec plus d’un million d’habitants qui auraient été vaccinés depuis le début juillet dernier, d'après les données fournies par les autorités du pays. Vient ensuite le Royaume-Uni qui, en à peine trois semaines, a injecté le précieux sérum à plus de 800.000 personnes. Engagé dans une campagne éclair, Israël affiche pour sa part le taux de vaccination le plus élevé du monde. L’État hébreu a ainsi administré en seulement neuf jours le vaccin à plus de 643.600 personnes, sur un total de neuf millions d’habitants, soit 7,4% de sa population. Concernant la Russie, les autorités revendiquent 700.000 injections, mais ces données sont davantage sujettes à caution en raison d'un plus gros manque de transparence.

Le taux de vaccination dans chaque pays du monde à la date du 29 décembre. − OUR WORLD IN DATA

Huit pays de l'UE n'ont pas débuté leur campagne

La plupart des pays de l’Union européenne ont commencé ce week-end à vacciner leurs populations, en injectant à des personnes âgées, à des soignants ou encore à des responsables politiques les premières doses du vaccin de Pfizer et BioNTech. L’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient ouvert la marche dès samedi, avec un jour d’avance sur le lancement officiel de la campagne. Sans surprise, ce sont donc les Allemands qui font la course en tête pour le moment, avec près de 42.000 injections au compteur en deux jours. Suivent le Portugal (16.701), l’Italie (8361), le Danemark (6775), la Roumanie (2778), la Hongrie (2.461), la Lituanie (2270), la Pologne (2000), la Bulgarie (1719), la Lettonie (573) et enfin l’Estonie (516). À l'instar de la France, la plupart des pays de l’Union européenne ont choisi de vacciner leurs populations, en injectant à des personnes âgées, à des soignants ou encore à des responsables politiques les premières doses du vaccin de Pfizer et BioNTech. Si la France est à la traîne, avec seulement 138 doses administrées en deux jours, d'autres pays dans l'UE n'ont pas encore début leur campagne. En raison d’un problème logistique à l’usine Pfizer en Belgique, la livraison du vaccin subira cependant un léger retard, a annoncé lundi le ministère espagnol de la Santé, sans préciser quels étaient les sept autres pays concernés. Les Pays-Bas, où les autorités nationales prennent un peu plus de temps pour valider l’homologation faite par l’Agence européenne du médicament lundi dernier, suivront vraisemblablement le 8 janvier.