Seulement 332 Français vaccinés : où en est l'Hexagone par rapport aux autres pays ?

DÉCRYPTAGE - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté dimanche dans l'Hexagone. Tour d'horizon, pays par pays, des chiffres des doses administrées jusqu'ici.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La transposition à l’ère du Covid-19 de la célèbre fable Le Lièvre et la Tortue de Jean de La Fontaine allait-elle donner raison au ministre de la Santé ? Certains en doutaient et appelaient l'exécutif à accélérer la cadence. Face aux critiques devant la lenteur de la campagne de vaccination qui a débuté dimanche en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait d'abord dit assumer le rythme des injections et l’écart avec d’autres pays lors d’une conférence de presse ce mardi 29 décembre. "On 'est pas parti pour un 100 mètres mais pour un marathon", avait-il martelé, alors qu'un rebond épidémique dans l'Est de la France suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. "Il n'y aura pas de changement de braquet ni de stratégie territorialisée", assurait-on encore mercredi à LCI au sein du ministère de la Santé, défendant la priorité accordée aux résidents des Ehpad et aux soignants les plus âgés.

Changement de pied ce jeudi. Dans une déclaration surprise peu avant les vœux présidentiels, Olivier Véran a finalement annoncé une accélération de la campagne de vaccination en France, en l'ouvrant dès lundi aux soignants de plus de 50 ans, qui initialement ne devaient être vaccinés qu'à partir de février. "Je ne laisserai pas, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s’installer" dans la campagne de vaccination, a ensuite martelé Emmanuel Macron lors de son allocution. Il faut dire que la comparaison entre les chiffres des vaccinations dans l'Hexagone et ceux d'autres pays comme l'Allemagne est cruelle. Seulement 332 personnes ont reçu pour le moment la première injection du vaccin de Pfizer-bioNTech en France, soit 0.0005% de ses 66,7 millions d'habitants, d'après les données du site CovidTracker. En Allemagne, qui avait ouvert la marche dès samedi avec la Hongrie et la Slovaquie, le chiffre monte à 131.626 doses administrées, soit… 400 fois plus. À noter qu’Outre-Rhin, où le système de santé est totalement décentralisé, et la vaccination entre les mains des présidents de région, le personnel soignant constitue la moitié des personnes vaccinées.

Israël affiche le taux de vaccination le plus haut

Ailleurs dans le monde, les chiffres ont de quoi donner le tournis, avec près de 10 millions de doses déjà été administrées à la date du 31 décembre, selon les derniers chiffres issus de la base de données Our World in data, qui répertorie le nombre d'injections dans chaque pays à partir de sources officielles. La Chine occupe la première marche du podium avec 4,5 millions d’habitants qui auraient été vaccinés depuis le début juillet dernier, d'après les données fournies par les autorités du pays. Outre-Atlantique, où la campagne a été lancée le 14 décembre, près de 3 millions d’Américains se sont déjà vus injecter la première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech. L’objectif à terme est d’immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre.

Le nombre de doses du vaccin contre le Covid-19 administrées au sein de chaque pays à la date du 31 décembre. − OUR WORLD IN DATA

Vient ensuite le Royaume-Uni qui, en à peine trois semaines, a injecté le précieux sérum à près de 950.000 personnes. Engagé dans une campagne éclair, Israël affiche pour sa part le taux de vaccination le plus élevé du monde. L’État hébreu a ainsi administré en seulement neuf jours le vaccin à près de 800.000 personnes, sur un total de neuf millions d’habitants, soit plus de 9% de sa population.

On peut également citer notamment le Portugal, qui a à ce jour vacciné 26.850 personnes, ou le Danemark, qui en comptabilise 23.895. Des chiffres bien supérieurs à ceux enregistrés jusqu'à aujourd'hui en France.