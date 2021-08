Covid-19 : contre les variants, la 3e dose déjà actée dans plusieurs pays Le président israélien reçoit une dose de rappel de vaccin contre le Covid, le 30 juillet 2021 − MAYA ALLERUZZO / POOL / AFP

RAPPEL VACCINAL – Dans les pas d’Israël, l’Allemagne a déjà décidé d’administrer une nouvelle dose de vaccin aux publics les plus fragiles. Le Royaume-Uni l’envisage également, selon la presse britannique.

Tandis que certains n’en ont pas eu une seule, d’autres bénéficieront bientôt d’une troisième dose de vaccin. Face à la menace des variants du virus, plus contagieux et potentiellement plus offensifs, des pays ont déjà sauté le pas et prescrit un rappel vaccinal à destination des populations les plus âgées et vulnérables. Tour d’horizon des pays qui ont relancé leur campagne de vaccination.

Israël le pionnier

Pays largement en avance cette année dans la vaccination, Israël a lancé fin juillet une nouvelle campagne destinée aux plus âgés. Ainsi, les citoyens de plus de 60 ans peuvent désormais recevoir une troisième dose (ou une deuxième pour ceux n’en ayant eu besoin que d’une) de vaccin Pfizer/BioNTech. Et le premier bénéficiaire n’a été autre que le nouveau président Isaac Herzog, sous l’œil des caméras et accompagné de son épouse. Si le pays a lancé cette campagne de rappel alors que seulement 62% de la population a été vaccinée, c’est que le nombre de nouveaux malades a augmenté ces dernières semaines en raison du variant Delta et a été suivi de nouvelles hospitalisations. Dimanche 1er août, 445 personnes étaient admises à l’hôpital pour un cas de Covid, contre 49 le dimanche précédent, selon des données officielles consolidées par Our World in Data.

L'Allemagne dès la rentrée

En Europe, l’Allemagne a été la première à acter une troisième dose pour certains publics. Dans le pays aussi, les contaminations repartent à la hausse ces dernières semaines avec la diffusion du variant Delta et la vaccination ralentit quelque peu depuis qu'elle a touché la moitié de la population. Ainsi, le ministère de la Santé a annoncé ce lundi 2 août qu’il comptait proposer un rappel vaccinal aux populations âgées et vulnérables à partir du 1er septembre. Une campagne réalisée avec des vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer et de Moderna, considérés comme plus efficaces contre les variants. Dans un communiqué, le ministère explique se fonder sur des études récentes, faisant part d’une immunité "réduite ou en déclin rapide après une vaccination complète" chez certaines personnes, "en particulier pour les patients immunodéprimés ainsi que les personnes très âgées et celles nécessitant des soins". Un autre public sera concerné par la campagne : celui qui a reçu le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen, compte tenu de leur efficacité moindre par rapport aux vaccins à ARNm. Dès la rentrée, ce rappel vaccinal sera proposé dans les maisons de retraites et les hébergements accueillant des personnes vulnérables. De leur côté, les médecins ont été sollicités pour faire de même auprès de leurs patients immunodéprimés, selon le ministère. Condition supplémentaire pour être administrée ; cette troisième dose devra intervenir six mois au minimum après la vaccination complète.

En projet au Royaume-Uni

Un autre pays européen semble avoir adopté le principe d’une troisième dose. D’après le Daily Telegraph, le gouvernement britannique prévoit déjà de relancer une campagne de vaccination à la fin de l’été auprès de 32 millions de personnes de plus de 50 ans ou considérées comme vulnérables. Pas moins de 2,5 millions de doses de vaccin doivent être injectées chaque semaine à compter du mois de septembre, développe le quotidien. Les autorités ayant compté sur le vaccin suédo-britannique AstraZeneca souhaiteraient cette fois proposer aux vaccinés une dose différente des deux premières. L’efficacité de ce mélange de vaccins n’en serait que meilleure, rapportent en effet plusieurs études, et notamment une menée en Espagne et publiée en preprint dans la revue du Lancet.

Côté français, rien n’a été décidé en faveur d’une campagne de rappel contre le Covid. Les autorités semblent dire que le moment de s’y atteler n’est pas encore arrivé, mais penchent pour la même position que leur voisin allemand. A l’image du Pr Alain Fischer ce lundi, qui a considéré sur RTL que "pour l’instant, on n’en est pas là, sauf pour les personnes les plus fragiles". Un avis partagé par la Haute autorité de Santé (HAS), qui a défendu le principe d’une dose de rappel pour les plus vulnérables et les plus âgés. Mais qui a écarté l'intérêt d’une troisième dose "en population générale" en tenant compte de "la nécessité de surveiller l’évolution au cours du temps des échecs vaccinaux et des infections chez les personnes complètement vaccinées".

CQ

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.