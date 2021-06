Vaccination : États-Unis et France mobilisés pour accélérer l’aide aux pays pauvres

L’annonce la plus forte est celle des États-Unis qui ont annoncé acheter 500 millions de doses de vaccins de Pfizer/BioNTech afin d'en faire don à 92 pays dans le besoin. Ce geste constitue "la plus grosse commande et donation de vaccins réalisée par un seul pays et un engagement du peuple américain à aider à protéger les populations du monde entier contre le Covid-19", a fait valoir l’exécutif américain. "200 millions de ces doses seront distribuées cette année (...) C'est un engagement monumental de la part des Américains", a de son côté martelé le président américain Joe Biden.

Un engagement dont s’est félicité le président Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse, jeudi 10 juin : "S'ils sont plus ambitieux que nous (Européens), on doit rejoindre leur ambition et faire au moins autant", a-t-il lancé. Alors que le dispositif Covax n’avait livré que 80 millions de doses dans 129 pays et territoires au 4 juin, bien moins que ce qu’il était prévu, le président a appelé à une aide du privé. Il a demandé aux laboratoires pharmaceutiques de donner aux pays pauvres 10% des doses de vaccins anti-Covid vendues, comme le secteur l’avait fait lors de l’épidémie de H1N1, a-t-il rappelé. "Les États ont massivement financé la recherche et l'achat de doses" et "il est légitime que l'industrie pharmaceutique contribue de manière proportionnée à cette solidarité", a-t-il jugé.