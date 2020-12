A 90 ans, Margaret Keenan est la première à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech

Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie avec plus de 61.500 morts, le Royaume-Uni est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par l'alliance américano-allemande.

Le ministre de la Santé Matt Hancock, qui a désigné récemment le premier jour de la campagne de vaccination comme le "V-day" (un terme-clin d'œil au "D-Day", jour du débarquement en Normandie des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale), a souligné dans un communiqué que "la semaine qui vient est un moment historique".

La distribution du vaccin sera "un marathon et pas un sprint", a également prévenu le directeur médical du service public de santé (NHS), Stephen Powis. La majorité de la population devra en effet attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.