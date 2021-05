Vaccins : Emmanuel Macron appelle "les Anglo-saxons" à cesser de "bloquer" les exportations

Une plus juste répartition des vaccins. C'est le souhait émis ce vendredi par Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à critiquer ouvertement la gestion des stocks par les États-Unis. "Pour que le vaccin circule", il ne faut "pas bloquer les ingrédients et les vaccins eux-mêmes", a déclaré le président français à son arrivée à un sommet européen à Porto. Or, "aujourd'hui, les Anglo-saxons bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins. Aujourd'hui, 100% des vaccins produits aux États-Unis d'Amérique vont au marché américain", a-t-il affirmé.