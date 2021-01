Vers une "production conjointe" de vaccins entre l'Allemagne et la Russie ?

La vaccination de la population russe à l'aide du Spoutnik V a commencé début décembre et des lots ont été envoyés notamment au Bélarus, en Serbie et en Argentine. L'Inde doit notamment aider à produire 100 millions de doses du vaccin russe et des partenariats ont été signés avec le Brésil, la Chine et la Corée du Sud.