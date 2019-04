Vague d'indignation après l'instauration de la lapidation pour punir l'homosexualité et l'adultère par le Brunei

C'est une nouvelle qui a provoqué l'effroi dans le monde entier. Ce mercredi, le petit Etat de Brunei, connu pour ses mesures rigoristes, a instauré mercredi la peine de mort par lapidation pour punir l'homosexualité et l'adultère. Cette nouvelle législation, a suscité une vague d'indignation de toute part, à la fois d'ONG, de personnalités et de gouvernements.





Riche en hydrocarbures et situé sur l'île de Borneo, le pays, dirigé par le sultan Hassanal Bolkiah, devient le premier pays d'Asie du Sud-Est à appliquer au niveau national un code pénal suivant la charia la plus stricte, à l'instar de l'Arabie saoudite. Outre la lapidation, le nouveau code de Brunei prévoit également l'amputation d'une main ou d'un pied pour les voleurs, alors que le viol et l'insulte au prophète Mahomet sont passibles de la peine de mort. Certains articles du code, comme la lapidation pour homosexualité, s'appliquent aux musulmans comme aux non-musulmans.