Vague d'indignation après le meurtre d'une journaliste en Bulgarie

Selon le dernier rapport de RSF, les journalistes d'investigation bulgares sont exposés à "de nombreuses formes de pression et d'intimidation" et font face à des "oligarques exerçant un monopole médiatique et à des autorités soupçonnées de corruption et de liens avec le crime organisé". Selon l'Association des journalistes européens, basée en Bulgarie, les journalistes de médias régionaux et locaux sont particulièrement exposés.





La fréquence des cas de violences contre les femmes est également un phénomène préoccupant dans le pays. Deux veillées en hommage à la journaliste sont prévues lundi soir à Sofia et Ruse.