Vague de froid aux Etats-Unis : Trump ironise sur le réchauffement climatique

Le milliardaire de 71 ans s'est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même, avant d'être président, d'une "invention" de la Chine. De fait, Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat estimant qu'il détruirait des emplois industriels. L'administration Trump a aussi enlevé le changement climatique de la liste "des menaces" pour les Etats-Unis et relancé l'exploitation du charbon et des réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées.





Dans ce message, Donald Trump fait référence à la vague de froid qui traverse actuellement l'Amérique du nord. Les températures sont descendues jusqu'à -50° C. Mardi, un sans-domicile est mort de froid dans l'Ohio où le thermomètre affichait - 15° C.