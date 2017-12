Vague de froid : Donald Trump ironise sur le réchauffement climatique

Le Canada et le Nord des États-Unis font face à une vague de froid extrême. Les températures ont atteint les -40 degrés par endroits. Donald Trump n'a pu s'empêcher d'ironiser sur le réchauffement climatique dans un tweet, s'attirant une réaction glaciale des scientifiques. Il s'est toujours montré sceptique à ce sujet. En juin, il avait décidé de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat.



