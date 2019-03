Valence : l'apothéose des festivités des Fallas

La ville de Valence, en Espagne, a célébré le 19 mars 2019 la fin des Fallas ou les fêtes du feu. Le bruit de milliers de pétards a retenti dans la ville. La tradition consiste à confectionner des chars et des statues éphémères en bois qui seront ensuite brûlés à minuit. Une façon originale d'accueillir les beaux jours et le printemps.



