Nouveau variant du Covid-19 au Japon : il faudra au moins "plusieurs semaines" pour l'analyser

Le SARS-CoV-2 a maintenant plus d’un an d’existence et mute de plus en plus, au fur et à mesure de son évolution. C’est pourquoi le Japon a décidé d’en savoir davantage sur ces variants en isolant l’un d’eux, détecté sur son territoire début janvier. Annoncé dimanche 10 janvier par les autorités sanitaires japonaises, cette nouvelle souche du virus a donc été repérée sur quatre ressortissants, deux adultes et deux enfants, arrivant du Brésil le 2 janvier. L'une de ces personnes, un homme d'une quarantaine d'années, a été hospitalisé par la suite au Japon en raison de difficultés respiratoires, tandis qu'une femme et un des deux enfants, un garçon, ont développé des symptômes modérés.