Variants du coronavirus : l'OMS se réunit en urgence

À ce jour, deux variants sont préoccupants, par leur contagiosité ou leur "toxicité" pour reprendre les mots de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique en France : le variant anglais d'une part et le variant sud-africain de l'autre. À ce jour, 50 pays ont détecté la présence du premier sur leur territoire et 20 autres ont recensé des contaminations dues au second. "Nous entrons dans la deuxième année et cela pourrait même devenir encore plus dur, quand on voit les rythmes de transmission", a prévenu mercredi le directeur chargé des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan.