Vatican : le pape François n'a pas le coronavirus, son test s'est révélé négatif

En pleine explosion des cas de covid-19 en Italie, l'image avait de quoi faire frémir : le pape toussant et se mouchant en plein milieu de l'office et obligé de renoncer à son déplacement en vue d'une retraite spirituelle, en dehors de Rome en raison d'un "rhume". Ce mardi, on apprend que son état de santé n'inspire guère d'inquiétude. Après avoir été testé au coronavirus, le Pape François et son entourage peuvent souffler : celui-ci s'est révélé négatif.

Pendant la prière de l'Angelus et en s'adressant aux fidèles dimanche, le pape, âgé de de 83 ans, avait dû s'interrompre à deux reprises en raison de quintes de toux. Après son audience générale de mercredi dernier célébrée en plein air, il avait annulé ses audiences publiques prévues pour jeudi et vendredi, maintenant en revanche ses rencontres privées.

Pour le moment, l'heure est à l'apaisement. Le Vatican tente de renvoyer une image de sérénité, en envoyant les habituels formulaires d'accréditation pour la presse en vue des événements des jours à venir dont l'Angélus de dimanche prochain où la présence papale est annoncée. Le Saint-Siège a aussi diffusé un message vidéo, pré-enregistré à une date non communiquée, dans lequel François rappelle le contenu de son encyclique "Laudato Si", sur la préservation de la planète et de ses habitants : "Je renouvelle mon appel pressant à répondre à la crise écologique", y déclare le pape.

Mercredi dernier, pour l'audience générale, puis dimanche, la foule était moins nombreuse qu'habituellement Place Saint-Pierre, à cause de la crise du coronavirus qui dissuade les pèlerins du monde entier à voyager, notamment depuis le nord de l'Italie, la région la plus touchée de la péninsule. Reste que le Vatican prend les choses très au sérieux et a décidé de renforcer ses dispositifs de contrôle. A l'intérieur du petit Etat du Vatican, où vit aussi le pape émérite Benoît XVI, âgé de 92 ans, le personnel travaillant au contact des touristes va être doté de masques et de gants, selon le quotidien Messaggero. Les gardes suisses et la gendarmerie vaticane qui surveillent les entrées à pied ou en voiture ont durci les contrôles aux cinq portes d'accès au Saint-Siège, écrit le journal La Stampa.

Les bureaux d'un prêtre français travaillant au "dicastère" (ministère) de la Communication du Vatican ont par ailleurs été désinfectés ce lundi, après la mise en quarantaine de sa communauté de vingt prêtres de l'église Saint-Louis-des-Français. Tous les prêtres de Saint-Louis dont le membre du ministère ont été placés en confinement par précaution, après avoir été en contact avec un curé rentré à Paris à la mi-février et ensuite diagnostiqué positif au coronavirus. L'information sur le ministère de la Communication est parue dans une lettre interne, qui a fuité dans la presse. "Notre collègue va bien et ne présente pas de symptômes", précise ce texte.

Jusqu'à maintenant, l'Italie a enregistré 52 morts et plus de 2.000 cas de contagion, dont la moitié environ sans symptômes ni maladie.