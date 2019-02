Vatican : un sommet historique sur les abus sexuels

Depuis les premiers grands scandales dans les années 2000 aux États-Unis, aucun pays ne semble épargné. Le Pape François a réclamé des mesures concrètes et efficaces. Il veut montrer qu'il a pris conscience de l'ampleur de la crise. Le défi pour le Vatican est de restaurer la crédibilité de l'église après des années de silence.



