VaxLive : Interpellé par Selena Gomez, Emmanuel Macron annonce l'envoi de vaccins en Afrique

Un tweet de la chanteuse a suffi pour qu'Emmanuel Macron annonce ce dimanche 25 avril l’envoi de doses de vaccins contre le Covid-19 en Afrique. "Une personne sur six a reçu une dose de vaccin en Europe contre moins d'une sur cent en Afrique, c'est inacceptable", lance-t-il dans une vidéo publiée sur Twitter en fin de week-end.

Aussi, "la France vient d’envoyer les premières doses destinées à Covax", poursuit le chef de l'État, faisant référence au programme sanitaire mondiale garantissant l’accès équitable au vaccin anti-Covid dans tous les pays du monde. Des "doses AstraZeneca s’envolent, à l’heure où je vous parle, vers l’Afrique de l’Ouest."

Objectif ? "Permettre à tous les pays, notamment en Afrique, de vacciner leurs populations les plus prioritaires, en commençant par les personnels de santé", détaille-t-il. "Nos populations les plus vulnérables sont progressivement couvertes, et nous allons recevoir de plus en plus de vaccins. Nous avons largement les moyens d’accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses".