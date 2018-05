Vendredi 11 mai : la revue de presse de Françoise Degois

La grève des cheminots suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. Une interview de Guillaume Pépy se retrouve en Une du Parisien : "Le patron de la SNCF contre-attaque". L'Humanité publie : "SNCF. L'intersyndicale soudée malgré les tentatives de la dessouder". Autre sujet en couverture de La Croix : "Israël-Iran : La poudrière". En couverture de Libération : "Iran-Israël : Jusqu'où ?". Dans L'Alsace, Laurent Bodin opte pour son édito : "Une guerre de positions". En Une du Figaro : "Mairie de Paris : les grandes manœuvres ont commencé". Yves Thréard opte pour son édito dans le même quotidien : "Paris après le fiasco Hidalgo". Autre thème, Vogue publie : "Georgina Chapman on life afler Harvey Weinstein". Un pronostic dans Le Parisien Week-end Spécial Coupe du monde s'intitule : "Le Brésil, favori des experts pour le Mondial". Enfin, l'article du jour est publié au Monde : "Le nouvel essor de la marque Winsdor".



Ce vendredi 11 mai 2018, Françoise Degois, dans sa chronique "Degois sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/05/2018 présentée par Adrien Borne et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.