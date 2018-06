Vendredi 15 juin : la revue de presse de Natacha Polony

L'immigration en Europe suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. Dans la Charente Libre, Jean-Louis Hervois a titré son édito : "L'Europe au carrefour de ses contradictions". L'Humanité intitule : " L'Autriche à la tête d'un axe anti-migrants". Le même quotidien opte pour son édito : "Combat de boue". Le Figaro titre : "L'Europe se fracture sur les migrants". L'interview de Pauline Sauthier dans le même quotidien : "Un Etat seul ne peut gérer la question du sauvetage". Autre interview, celui de Didier Leschi dans le Figaro : "La France a protégé plus de réfugiés que l'Italie". Chantal del Sol titre dans Le Figaro : "L'Aquarius, Emmanuel Macron et l'Italie : un cas exemplaire de moralisme frénétique". Autre sujet, à la Une de Libération : "Un pognon de dingue". Libération intitule son édito : "L'Etat doit mettre General Electric à l'amende". Le site Huffington Post publie : "Coupe du Monde 2018 : cette photo de Vladimir Poutine et du cheikh Mohammed ben Salmane vaut le détour(nement)". Le Monde titre : "Mondial 2026 : jackpot pour la FIFA et Infantino". Autre article du Monde : "Sur la scène footballistique, l'Arabie saoudite inquiète le Qatar". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Les sapeurs-pompiers appellent au secours".



