Vendredi 16 février : la revue de presse de Natacha Polony

La révolution à la SNCF occupe les journaux de ce vendredi. Libération titre : "Attention au départ". Le figaro s'interroge : "SNCF : vers la fin du statut des cheminots ?". L'Opinion questionne : "Oseront-ils sauver la SNCF ?". Un article dans Le Monde s'intitule : "SNCF : neuf propositions-chocs et une révolution". Dans Les Echos, Cécile Cornudet titre son édito : "L'art nouveau du rapport-bombing". L'Humanité titre son édito : "Une nouvelle bataille du rail face à Macron". L'édito du Républicain Lorrain s'intitule : "Choc". Et l'édito des Dernières Nouvelles d'Alsace : "La bataille du rail". Pour son édito, La Croix titre : "L'avenir du rail". Et celui de l'Opinion : "Sept vérités sur le rail français". Pour Libération : "Pilier". Et enfin, Le Figaro titre son article : "7 000 cafés ferment chaque année : ça suffit". Autre sujet, un article d'Alexandre Devecchio s'intitule : "Jawad ou l'ère du vide". L'article du jour a été publié dans Les Echos Week-end : "Razzia sur le sable".



