Vendredi 18 mai : la revue de presse de Françoise Degois

La menace qui pèse sur la biodiversité suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. En couverture de Libération : "Alouettes, lapins, chauves-souris... La grande extinction". Paul Quiniot titre son édito dans le même quotidien : "Réveillons-nous". Dans La Montagne, Bernard Stephan opte pour son édito : "Sortir de la com'". Xavier Brouet titre son édito dans Le Républicain Lorrain : "La tête au carré". Willem résume la situation à travers un dessin dans Libération. Autre sujet en Une de L'Equipe : "Coupe franche". Une interview de Kylian Mbappé au Parisien s'intitule : "J'échangerais un Ballon d'or contre une victoire en Coupe du Monde !". BuzzFeed publie : "A Paris, le restaurant l'Avenue ne veut ni Arabes ni femmes voilées". Autre thème en couverture du Figaro : "Le mariage qui bouscule la monarchie britannique". Les Echos titrent : "Un Royal Wedding qui dope les affaires".



