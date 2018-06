Vendredi 1er juin : la revue de presse de Natacha Polony

La démission de Zinédine Zidane du Real Madrid suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. En Une de l'Equipe : "Le discours d'un roi". Dans Midi Libre, Yann Marek titre son édito : "Mauvais temps". En couverture du Parisien : "Equipe de France, Zidane sera sélectionneur". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Didier Rose opte pour son édito : "Real politique". Libération publie : "Zidane prend la clé des champs". Jean-Louis Hervois intitule son édito dans La Charente Libre : "Zidane : cette fois, ce n'est pas un coup de tête". Autre sujet en Une des Echos : "Commerce : Trump déclare la guerre à l'Europe". Libération intitule : "Etats-Unis-UE : acier trumpé". L'Opinion titre : "Washington déclare la guerre de l'acier à ses alliés : le nouveau camouflet de Trump à Macron". Un article datant du 15 février 2016 dans Les Echos s'intitulait : "Emmanuel Macron dénonce les attaques de la sidérurgie chinoise". En couverture du Figaro : "Yémen : dans le chaos d'une guerre oubliée". Enfin, l'article du jour est publié au magazine Neon : "Comment survivre à ses enfants (et à ceux de ses amis)".



