Vendredi 20 avril : la revue de presse de Natacha Polony

Le bouleversement des courants océaniques suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. Libération publie : "Gulf stream : les courants changent d'ère". L'Est Républicain aborde un autre sujet dans son édito : "Convergence... des minorités". Dans La Montagne, Florence Chédotal titre son édito : "Qui m'aime me suive ?". En couverture de Libération : "Macron en force, manifs en baisse". Laurent Joffrin titre son édito dans le même quotidien : "Humilier". Dans Le Journal de La Haute-Marne, Christophe Bonnefoy opte pour son édito : "Corde tendue". En Une du Figaro : "Universités : le ras-le-bol des antibloqueurs". Une interview de Jean-Robert Pitte dans le même journal s'intitule : "Les professeurs d'université sont les plus énervés contre la loi". Autre thème, une enquête publiée au Monde s'intitule : "Malte, l'île de passeports en or". Enfin, l'article du jour est publié sur le site Causeur : "Est-il trop radical d'expulser un imam radical ?".



