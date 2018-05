Vendredi 25 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La presse s'intéresse globalement à la politique internationale ce jeudi. Dans L'Alsace, Laurent Bodin titre son édito : "La loi du plus fort". La Montagne opte pour son édito : "Amadouer l'ours". Jean-Michel Bretonnier titre son édito dans La Voix du Nord : "La pente est raide et la route tortueuse". Dans Le Journal de La Haute-Marne, Patrice Chabanet opte pour son édito : "Une histoire de fous". Jean-Marcel Bouguereau opte pour son édito dans La République des Pyrénées : "Trump et Kim Jong-un : échec et mat". Autre sujet, Libération publie : "Virginité: à quand l'hymen coté en Bourse ?". Dans les Confidentiels du Figaro : "Michel-Edouard Leclerc accusé de misogynie". Enfin, l'article du jour est à lire dans le magazine M : "En cas de guerre, la Suède fournit le mode d'emploi".



Ce vendredi 25 mai 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 25/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.