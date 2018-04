Vendredi 27 avril : la revue de presse de Françoise Degois

La rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. En Une de Libération : "Corées, réunification ?". Dans le même quotidien, Laurent Joffrin titre son édito : "Deux Corées sur la zone de réconciliation". L'Opinion titre : "Il coûte, il coûte, le Borloo". Le Parisien intitule : "Les gens, en banlieues, ont perdu confiance". Dans La Croix, Guillaume Goubert opte pour son édito : "Thérapie urbaine". Les Echos titrent : "SNCF-Air France : la grève qui n'en finit pas". A la Une du Figaro : "Un an après, les ministres peinent à s'imposer". Autre sujet, en Une de L'Equipe : "Une affaire en or". Dans la Voix du Nord, Léa Fournier titre : "Passion d'avril, les livres en fête ce week-end".



Ce vendredi 27 avril 2018, Françoise Degois, dans sa chronique "Degois sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 27/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.