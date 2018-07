Vendredi 27 juillet : la revue de presse de Benjamin Duhamel

Dans l'affaire Benalla, les réactions d'Emmanuel Macron, actuellement en tournée, suscite l'intérêt de la presse ce vendredi 27 juillet 2018. Arthur Berdah titre son édito dans Le Figaro : "Macron reprend l'offensive". Philippe Moreau Chevrolet opte pour son édito dans Le Parisien : "Emmanuel Macron ou "la stratégie du déni"". Alain Dusart titre dans L'Est républicain : "Au cas où ça camphre". Le quotidien Ouest-France titre : "De Ben Barka à Clearstream, retour sur les affaires de la Cinquième République". Autre sujet, un article dans Le Parisien titre : "Et vous, vous voyagez léger ?". Enfin, L'Obs publie : "Le livre qui a changé leur vie".



