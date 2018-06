Vendredi 29 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La mise en examen de Lafarge suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. En couverture de Libération : "Crimes contre l'humanité en Syrie : Lafarge complice ?". Dans Le Journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy titre son édito : "Glaçant". Maurice Bontinck opte pour son édito dans Charente Libre : "Les crimes de Daech et l'argent sale de Lafarge". Autre sujet à la Une du Figaro : "Migrants : l'Europe tente d'éviter son éclatement". Arnaud de La Grande titre son édito : "Urgence démocratique". Cécile Cornudet titre dans Les Echos : "L'Europe, l'amie capricieuse". Deux autres articles dans le même journal s'intitulent : "Comment Merkel est devenue le maillon faible de l'Europe" et "L'élimination de la Mannschaft, une tragédie allemande". Une tribune signée Hubert Védrine au Monde s'intitule : "Contrôler davantage les flux migratoires". Le Parisien publie un sondage : "A la cantine, quels aliments votre enfant... déteste-t-il ? … préfère-t-il ?". Enfin, l'article du jour est publié au Monde : "L'Iliade et l'Odyssée me plongent dans l'émerveillement et la mélancolie".



