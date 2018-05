Vendredi 4 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Le duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon suscite l'intérêt de la presse ce vendredi. Dans Charente Libre, Jean-Louis Hervois titre son édito : "Politique : de clics et de claques". Dans L'Alsace, Laurent Bodin opte pour son édito : "Le Président piégé". Dans les Echos, Cécile Cornudet titre son édito : "Macron-Mélenchon, le violent de l'autre". Autre sujet en Une du même quotidien : "Exil fiscal : les chiffres qui relancent le débat". Dans Le Figaro, Guillaume Tabart titre : "Economiquement judicieux, politiquement périlleux". Les Echos publient : "Impôts : à l'étranger, des législations souvent plus contraignantes pour lutter contre l'exil fiscal". Autre thème, Libération titre : "Le capitalisme est un canard de bain". Un article dans les Echos s'intitule : "Une dette écologique toujours plus colossale". Enfin, l'article du jour est publié dans Le Parisien : "Le mammouth ressuscité ?".



