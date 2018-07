Vendredi 6 juillet : la revue de presse de Natacha Polony

La presse rend hommage à Claude Lanzmann ce vendredi. Libération y consacre sa Une : "Claude Lanzmann Mémoire au poing". Laurent Joffrin titre son édito : "Claude Lanzmann, la Shoah face caméra". Yves Harté opte pour son édito dans Sud Ouest : "Un homme du siècle". Charente Libre titre son édito : "18mn avec le coiffeur de Shoah". Dans Le Républicain Lorrain, Xavier Brouet intitule : "Pierre philosophale". Le site Causeur titre : "L'imam de Toulouse n'est pas un cas isolé". Autre sujet à la Une du Figaro : "Macron remet à plus tard les sujets qui fâchent". Yves Thréard titre son édito dans le même quotidien : "Repartir de l'avant". En couverture de L'Opinion : "Macron, pourquoi ça patine". Dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bouguereau opte pour son édito : "Le pognon de dingue des fortunés". Jean-Michel Bretonnier titre son édito dans La Voix du Nord : "Poursuivre les réformes en évitant la disgrâce". Marianne publie : "On valorise trop les gens qui sont en marche". Autre thème, Libération titre : "Ils se sont retrouvés au milieu d'un groupe de lions, ils n'ont pas eu de temps pour réagir. Nous ne savons pas exactement combien ils étaient, il n'en reste plus grand-chose". Enfin, l'article du jour est publié au Figaro : "Le savoir-vivre, passeport pour l'emploi".



