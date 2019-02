VIDEO - Venezuela : derrière le duel Maduro-Guaido, la communauté internationale divisée

Une centaine de militaires qui désertent, près de 300 blessés et deux morts à la frontière, une aide humanitaire dans l'impasse… la situation demeure confuse ce dimanche au Venezuela, après un week-end émaillé d'affrontements. La communauté internationale redoute le pire, et la pression s'accentue sur Nicolas Maduro. "Ses jours sont comptés", a mis en garde Washington. Le ballet diplomatique est plus que jamais à l'œuvre, et deux camps se font face : ceux qui soutiennent le régime, et ceux qui souhaitent voir Juan Guaido prendre la présidence par intérim.