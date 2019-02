Venezuela : deux morts dans les affrontements à la frontière avec le Bresil

Au Venezuela, Nicolas Maduro a annoncé la fermeture totale des frontières terrestres, alors que Juan Guaido avait indiqué l'arrivée de l'aide humanitaire dans le pays. L'armée vénézuelienne n'a pas hésité à mettre le feu aux camions et à tirer sur les manifestants. Ce 24 février 2019, le bilan fait état de deux morts et plus de 300 blessés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.